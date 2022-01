Psi park zajmie teren o powierzchni ok. 15 arów. Będzie to ogrodzone miejsce, wyposażone w atrakcje. Ustawione zostaną tam m.in. tor z rurek, drążki do przeskoków, mostek , kładka, tunele. Będzie też toaleta dla czworonogów.

Trwa już wybór wykonawcy tego zadania. Psi park na os. Baranówka ma być gotowy do końca czerwca tego roku.

Będzie to już piąte tego typu miejsce miejsce w Rzeszowie.