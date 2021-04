W Rzeszowie będzie plan zagospodarowania dla terenów nad Wisłokiem. Radni byli jednomyślni

- Obejmuje on obszar o powierzchni około 20 hektarów na osiedlu Nowe Miasto. Przyjęcie uchwały pozwoli nam opracować plan dla całego tego terenu. Ustalimy zasady zagospodarowania działek, w szczególności kształtowania przestrzeni publicznej nad rzeką. W przeważającej części jest to teraz obszar nieurządzony, tylko częściowo przy zaporze jest park. Na dużej części terenu są wydane warunki zabudowy pod budynki mieszkalne i usługowe

- To tylko przystąpienie do planu, ale to bardzo ważny krok. Dobrze, że planem obejmujemy całe 20 hektarów terenu, bo pozwoli to podejść do sprawy kompleksowo. Chcemy także przeznaczyć dodatkowe pieniądze na Biuro Rozwoju Miasta, abyśmy mogli sprawnie działać pracując nad takimi dokumentami. Przed biurem duże wyzwanie, chcemy, aby plan powstał jak najszybciej - mówił Konrad Fijołek z Rozwoju Rzeszowa.

Robert Kultys z PiS: do planu przystępujemy o trzy lata za późno