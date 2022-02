W Rzeszowie dzieci i młodzież w czasie ferii nie będą się nudzić. W kalendarzu "Ferii zimowych w Rzeszowie" jest prawie 300 wydarzeń

– W kalendarzu "Ferii zimowych w Rzeszowie" jest prawie 300 wydarzeń – podkreślał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z bogatej oferty, którą przygotowaliśmy - mówili animatorzy i szefowie rzeszowskich placówek zajmujących się sportem i kulturą, podczas spotkania prasowego na temat atrakcji dla dzieci i młodzieży, planowanych podczas ferii zimowych.

- Ruch na świeżym, zimowym powietrzu wzmocni odporność dzieci i pozwoli odreagować długie miesiące wytężonej pracy w szkole i przy komputerze w domu. Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat na w półkolonie. Mamy 330 miejsc. Dzieci będą się uczyć tańczyć, śpiewać i bawić podczas wycieczek po Rzeszowie. Wracamy także do bardzo popularnej w lecie Akademii Smyka. Tym razem będzie to Zimowa Akademia Smyka – cykl 12 spotkań, podczas których będzie sporo warsztatów kreatywnych, a także np. karaoke, gier planszowych - zachęca Marzena Styga-Durak, dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury.