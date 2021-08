W Rzeszowie ktoś zamalował tablicę Danuty „Inki” Siedzikówny. „Zachowanie godne potępienia”

Rondo przy zbiegu ulic Kotuli, Zbyszewskiego i Ofiar Katynia nosi imię Danuty Siedzikówny ps. „Inka” od 12 maja 2017 roku. Stojącą przy niej tablicę sfinansowała rzeszowska „Solidarność” na wniosek mieszkańców i Rady Osiedla Krakowska-Południe. Jej działacze są dziś oburzeni.

- Trudno to nawet skomentować. Takie rzeczy nie powinny mieć nigdy miejsca. Myślę, że tych ludzi, którzy to zrobili, trudno nazwać Polakami czy nawet mieszkańcami Rzeszowa. To przede wszystkim głupota