W Rzeszowie można znowu oznakować rower. Straż Miejska wznawia akcję

Strażnicy miejscy oznakowali do tej pory ponad 1200 jednośladów. Znakowanie polega na wygrawerowaniu na ramie roweru numeru identyfikacyjnego za pomocą mikroudarowego urządzenia. Powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia to odczyt numeru nawet po jego powierzchownym zatarciu, co często wykonują złodzieje przed sprzedażą kradzionych jednośladów.