W Rzeszowie policjanci dorabiają do pensji patrolami finansowanymi przez miasto

Od 1 stycznia 2018 roku, do 31 grudnia 2020 roku miasto wydało na takie służby 630 tys. zł. W tym czasie skierowano do nich 2604 policjantów, którzy przepracowali 20 672 godzin na patrolach (łącznie 1280 patroli). W 2021 roku na organizacje służb ponadnormatywnych miasto Rzeszów przekazało 150 tys. zł. W ramach tej kwoty do 11 października roku skierowano do służby ponadnormatywnej 597 policjantów i zorganizowano 298 patroli. W 2021 roku średnio jeden patrol kosztował miasto 500 zł. Natomiast każdy z policjantów, średnio zarobił za taką dodatkową służbę 250 zł.