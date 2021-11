W Rzeszowie policyjny radiowóz omija samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. To poważne wykroczenie! [WIDEO]

Na filmie widać jak samochód osobowy zbliżający się do oznakowanego przejścia dla pieszych i oczekującego rowerzystę, chcącego przedostać się na drugą stronę jezdni, zatrzymuje się przed tym przejściem. W tym czasie przez przejście przejeżdża radiowóz... Jest to o tyle bulwersujące, że na stronach policji, bez trudu znajdujemy informacje, o tym jak niebezpieczne jest wyprzedzanie na pasach m.in. "Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu lub przed przejściem dla pieszych to jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Te niebezpieczne manewry często prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków, w których ofiarami są przede wszystkim piesi".

Przypomnijmy, od czerwca br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ruchu drogowym, które mają dawać większą ochronę pieszym.

Na szczęście, to zdarzenie w sumie dobrze skończyło, co jest w tej sytuacji, także zasługą odpowiedzialnego rowerzysty. Miejscem tego wydarzenia była ulica Podkarpacka w Rzeszowie (w czwartek około godz. 10:20), a dokładnie wjazd do miasta od strony Zwięczycy.