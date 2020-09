W Rzeszowie powstanie 850 nowych mieszkań z rządowego programu. Przeznaczone będą dla osób, których nie stać na kupno nowego

Tadeusz Ferenc zapewniał, że mieszkania będą powstawać w szybkim tempie. Podziękował także wicepremier "za patrzenie na Podkarpacie i miasto Rzeszów".

- Będziemy się starać bardzo szybko realizować, by przekazywać mieszkania tym, którzy potrzebują tych mieszkań, tych których nie stać by kupować u deweloperów, tych których dochody są wyższe niż ustalenia co do mieszkań komunalnych, a takich osób jest dużo