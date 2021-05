W Rzeszowie powstanie pierwszy "dziki" plac zabaw. Labirynty, kryjówki, domki wykonane z wierzb, ścieżka bosych stóp

Nabór prowadzony był od 17 kwietnia do 17 maja. Mieszkańcy Rzeszowa mogli składać swoje projekty związane z poprawą jakości życia w mieście w trzech dziedzinach:

- nowoczesna i przyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców,

- rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście,

- zieleń w mieście.

Wpłynęło 16 pomysłów, spośród których rada programowa wyłoniła 3 przeznaczone do realizacji jeszcze w tym roku. Każdy musiał być dokładnie opisany i skalkulowany. Na realizację każdego projektu przeznaczona jest kwota 30 tys.

- Wśród zgłoszonych pomysłów ostatecznie do realizacji wybrane zostały: społeczny ogród owocowo - warzywny, budki dla jerzyków i domki dla jeży, poczuj naturę - dotknij, powąchaj, usłysz i zobacz - wymienia Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie.

"Poczuj naturę – dotknij, powąchaj, usłysz i zobacz" to pomysł na pierwszy w Rzeszowie naturalistyczny, dziki plac zabaw. Zakłada on, że plac będzie wyposażony w nietypowe urządzenia do zabawy. Będą to na przykład drewniane kłody, labirynty, kryjówki, domki wykonane z wierzby. Będzie także ścieżka bosych stóp zrobiona z materiałów, które daje natura czyli np. z kory, szyszek, piasku, żwiru itp. Plac zabaw z wykorzystaniem tego, co dała natura, ma wspierać rozwój sensoryczny dzieci i być przestrzenią do kreatywnej zabawy, ale także formą terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami.