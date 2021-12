W Rzeszowie rośnie liczba uczniów szkół średnich niechodzących na lekcje religii. Dlaczego?

Najpierw poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego diecezji rzeszowskiej ks. Tomasza Nowaka. Ten nas odesłał do opublikowanych niedawno badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza. Z badań ośrodka wynika, że w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych w kraju uczęszczało 85,7 proc. uczniów.

Dyrektor II LO Andrzej Szymanek stwierdził, że 7 - 8 lat temu w jego szkole na lekcje religii nie chodziło zaledwie kilku uczniów (6,7). Tłumaczyli to tym, że są członkami innych wyznań, „natomiast teraz - zauważa dyrektor - to jest 10 razy więcej i systematycznie co roku przybywa tych uczniów. Jest to nieporównywalne z okresem sprzed 7,8 lat”.