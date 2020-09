W Rzeszowie tworzą się grupy antymaseczkowców. Mają coraz więcej zwolenników. W sobotę zrobią zbiorowe zakupy "bez kagańców"

Zdarza się również, że członkowie grup rozwieszają w miastach ulotki z informacjami typu: „Poznać głupiego po masce jego”, „Chcesz zarządzać totalnie, ogłoś pandemię centralnie”.

Członkowie antymaseczkowych grup twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak epidemia koronawirusa. Co na to specjaliści?

- Przypomina mi to zachowania średniowieczne: jeżeli czegoś nie widziałem, to w to nie wierzę. Proponuję poszerzyć wyobraźnię, wybrać się na oddział, gdzie są ludzie pod respiratorami. Ja też nie widziałem startu promu kosmicznego, ale to nie powód, żeby nie wierzyć, że to się dzieje. To brak wyobraźni, można powiedzieć że ciasnota umysłowa