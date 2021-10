W Rzeszowie upamiętniono Davida Altera Kurzmanna. Na ścianie synagogi staromiejskiej zawisła tablica [ZDJĘCIA]

Kiedy w Krakowie pojawiły się wojska hitlerowskie, David Alter Kurzmann nie zamierzał uciekać, został ze swoimi małymi podopiecznymi. Do końca, bo kiedy władze okupacyjne zdecydowały się zlikwidować krakowskie getto, wraz z dorosłymi do obozu w Bełżcu przewieziono ok. 300 żydowskich dzieci z sierocińca. Kurzmann otrzymał od władz okupacyjnych propozycję pracy, mógł uratować życie, zdecydował jednak, że nie opuści „swoich sierot”, wraz z nimi poszedł krakowskimi ulicami Lwowską i Wielicką, w marszu śmierci na dworzec kolejowy w Płaszowie. Miał 77 lat, kiedy 28 października 1942 r. wraz z 300 podopiecznymi trafił do komór gazowych obozu zagłady w Bełżcu.