W Rzeszowie wpadł 37-latek, który włamywał się do automatów na myjniach samochodowych

Rzeszowscy policjanci pracowali nad sprawą powtarzających się włamań i kradzieży do automatów na myjniach samochodowych. W okresie od 29 października do 14 listopada br. nieznany sprawca włamał się do myjni w Jasionce i czterokrotnie do automatu myjni przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie.

Ustalający sprawcę tych czynów kryminalni, na podstawie uzyskanych informacji, wytypowali podejrzewanego. 37-letni mieszkaniec Rzeszowa miał poruszać się samochodem marki Renault Kangoo. Policjanci sprawdzili adresy, gdzie podejrzewany mógł przebywać, jednak go nie zastali.