W Sankt Petersburgu na razie nie widać, że rozgrywane są mistrzostwa Europy. Może zmienią to polscy kibice?

Korespondencja własna z Rosji

Wszelkie kontrole bezpieczeństwa, by dostać się do Rosji, trochę trwały. Kibice wyrabiali fan karty, rosyjskie służby typowały do wyrywkowych kontroli. Na tyle długo, że nasza ekipa nawet nie próbowała zdążyć na mecz jednego z gospodarzy turnieju z Belgią, która ma być rewelacją turnieju.

Gdy jednak dotarliśmy w okolice stadionu chyba kwadrans przed rozpoczęciem spotkania, byliśmy ogromnie zaskoczeni. Pod stadionem tylko grupki osób, w większości bez barw. Ot - turyści spacerujący w okolicach stadionu. Nie było też prawie wcale otwartych punktów gastronomicznych czy stoisk z pamiątkami, a obeszliśmy prawie połowę stadionu.

W centrum akredytacyjnym przez długi czas nie działał Internet, kilku zdenerwowanych dziennikarzy na dodatek miało problem, bo albo pomylono ich numery paszportów, albo był problem z polskimi znakami w imionach lub nazwiskach.