W Sierakoścach w gm. Fredropol powstanie biogazownia. Zasili w energię m.in. basen i obiekty planowanego uzdrowiska [ZDJĘCIA]

- Jeśli kosimy łąki, to pojawia się pytanie, co robić z trawą. A jest ona doskonałym paliwem do biogazowni. Wystarczy ją tylko zebrać, zbalować i już mamy bezpłatne paliwo. Nasza gmina jest typowo rolniczą, ale tylko połowa to pola uprawne, a połowa to łąki. Już rozmawiałem z rolnikami i nie byłoby problemu, żeby od nich odbierać trawę. Aby biogazownia się opłaciła, odbiór paliwa musi się odbywać z odległości do 50 km. A my mamy je w o wiele bliższej odległości - wylicza wójt Śnieżek.