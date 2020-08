W sklepie w Rzeszowie zboczeniec włożył kobiecie telefon pod sukienkę i robił zdjęcia. Jej mąż obezwładnił 34-latka

- Robił filmiki i zdjęcia smartfonem wkładając go pod sukienkę kobiecie - opisuje zbulwersowany mężczyzna, który napisał do naszej redakcji list. Opisał w nim wydarzenia z feralnego popołudnia.

I dodaje, że policjanci badają sprawę w kierunku art. 140 kodeksu wykroczeń tj. nieobyczajnego wybryku. Zaznacza, że jest to wstępna kwalifikacja czynu. Zebrane w sprawie materiały zostały przesłane do prokuratury w celu oceny prawno-karnej zdarzenia.

Mężczyźni robią zdjęcia kobiecych pośladków i publikują w internecie

Od niedawna w sieci krąży kolejne obrzydliwe "wyzwanie". Polega na tym, że panowie robią z ukrycia zdjęcia pośladkom dziewczyn i wrzucają do internetu. To zdjęcia kobiet najczęściej w krótkich spodenkach, spódniczkach lub dżinsach. Na ulicach miast, przystankach, w autobusach, parkach, czy właśnie supermarketach.

- Nie ma ani sekundy, nawet na własnym balkonie, kiedy możemy czuć się bezpiecznie, że żaden zbok nas nie obserwuje i nie wrzuca właśnie naszego zdjęcia do sieci - pisze aktywistka Maja Staśko, która na co dzień pomaga ofiarom gwałtów. - Czy przez chwilę możecie przestać nas napastować i ogarnąć, że jak idziemy po ulicy, to po to, żeby gdzieś dojść, a nie po to, żeby sprawiać mężczyźnie przyjemność?

Jak twierdzi Staśko, mężczyźni w sieci doradzają sobie, jak najlepiej wsadzić komórkę pod spódnicę albo przyłapać kobietę na schodach, gdy wchodzi do góry przed nim. Dodaje, że każdy taki przypadek to molestowanie i należy zgłaszać to na policję. Podobnie radzi pan Grzegorz.