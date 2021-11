W sobotę 20 listopada Galicja Blues Festival Przemyśl 2021

ADAM BARTOŚ BLUES BAND

Adam Bartoś to lubelski wokalista, autor tekstów i muzyki. Gra na gitarach – akustycznej, elektrycznej i rezofonicznej oraz na harmonijce ustnej. W swojej twórczości inspiruje się bluesem, jazzem, folkiem i rockiem lat 70-tych. Nagrał dwie płyty z własnym repertuarem „Dokąd pójdę” (2013) i „Nowy Ląd” (2017). Jego autorska muzyka cechuje się dużą oryginalnością i śpiewanymi po polsku tekstami. Zrealizował wiele wartościowych projektów muzycznych, za co otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina (2019). Na koncercie usłyszymy utwory w klimacie jazz-rocka i bluesa w ciekawych aranżach z oryginalnymi tekstami. Kilka utworów będzie miało swoją premierę, bo jest to materiał przygotowywany na nową płytę artysty.

Skład zespołu: Adam Bartoś – śpiew, gitary, Maciej Baraniak – bas, Jan Jarecki – piano, Karol Różycki – perkusja.