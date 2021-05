W sobotę odbyła się oficjalna ceremonia ważenia i ostatnie "face to face" przed walką Łukasz Różański - Artur Szpilka [ZDJĘCIA]

Walentynki 2017. Szukasz idealnego prezentu dla swojego faceta? Sprawdź nasz ranking

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Do znalezienia idealnego prezentu dla waszego mężczyzny pozostało już mało czasu. I tu pojawi się odwieczny dylemat co wybrać. Najlepszy jest oczywiście prezent od serca. Pamiętajmy również, żeby podarunek był związany z ukochaną osobą. Jeśli wasz face ma jakąś pasję, to już połowa sukcesu. Sklepowe półki uginają się od prezentów związanych z każdą pasją i profesją. Co w sytuacji, gdy chcemy zaskoczyć ukochanego czymś ciekawym, a żaden fajny pomysł nie przychodzi wam do głowy? specjalnie dla was przygotowaliśmy listę prezentów, które ucieszą każdego faceta.