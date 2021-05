W sobotę rozpocznie się rywalizacja o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golby

W zmaganiach wezmą udział reprezentanci klubów terytorialnie przynależnych do Okręgów i Podokręgów będących w strukturach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

- W poprzednich latach te turnieje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska piłkarskiego - mówi trener koordynator Podkarpackiego ZPN Henryk Rożek. - Spełniały nie tylko rolę selekcji zawodników do poszczególnych kadr wojewódzkich, ale przede wszystkim propagowały zdrowy styl życia, integrowały uczestników, a także budowały pozytywny wizerunek naszego Związku - dodaje.

Gospodarzem turnieju w Sanoku jest OZPN Krosno. Kolejne zmagania odbędą się w połowie maja w Dębicy, a w szranki staną drużyny dziewcząt do lat 14. W Stalowej Woli rywalizować będą natomiast chłopcy z rocznika 2011. Z kolei już w czerwcu, w turnieju organizowanym przez Podokręg Rzeszów zmierzą się dziewczęta do lat 12, a całość zmagań zakończy rywalizacja chłopców do lat 11 w Jarosławiu.

Początek turnieju w Sanoku o godzinie 10. Każdy turniej będzie transmitowany na kanale YouTube Podkarpackiego ZPN.