W sobotę w Boguchwale lokalna, zdrowa żywność prosto od rolnika. I tak będzie co miesiąc. Podkarpacki Bazarek przed PODR w Boguchwale

Podkarpacki e-bazarek, czyli pomysł Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na skrócenie dystansu między producentem a klientem okazał się dużym sukcesem. Teraz ten pomysł z sieci wyjdzie na plac przed siedzibę PODR. Już w sobotę będziemy mogli kupić najróżniejsze przysmaki (i nie tylko) prosto od podkarpackich producentów. Będą wędliny, sery, miody i inne potrawy. Co więcej, to nie jednorazowe wydarzenie, bo Podkarpacki Bazarek ma się odbywać co miesiąc!

W pierwszej połowie 2020 roku funkcjonować zaczął Podkarpacki e-bazarek, czyli internetowa platforma handlowa zaprojektowana przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Chodzi w niej o to, by konsumenci mogli kupować zdrową, lokalną żywność bezpośrednio od rolnika. Pomysł odniósł ogromny sukces, inne województwa go „podpatrzyły” i dziś podobne internetowe serwisy działają w całej Polsce. Wszystko zaczęło się na Podkarpaciu i również tutaj się rozwija.