W sobotę żużlowcy z Rzeszowa rozegrają ostatni mecz rundy zasadniczej. Z PSŻ Poznań muszą wygrać co najmniej różnicą 23 oczek

W sobotę żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów w ostatnim meczu rundy zasadniczej 2 ligi zmierzą się z PSŻ Poznań. Marząc o fazie play-off muszą pokonać rywali co najmniej różnicą 23. punktów, bo pierwsze spotkanie przegrali 34:56. Nawet jak to zrobią i zgarną bonusa, nie ma żadnych gwarancji, że dostaną się do czwórki, bo jeszcze Lokomotiw Daugavpils musi przegrać w niedzielę z Kolejarzem Opole. Bardzo ciężka sprawa.