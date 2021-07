W środę 7 lipca zamknięcie ruchu na ul. Witolda Świadka w Rzeszowie. Będą utrudnienia

Utrudnienia związane są z prowadzonymi na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie pracami, związanymi z budową sieci ciepłowniczej. Nowoczesne węzły ciepłownicze i przyłącza cieplne powstaną przy ul. Witolda Świadka (bloki nr 1, 3, 5, 7, w pawilonie H1 przy ul. Pelczara 6 i w budynku przy ul Popiełuszki 12).

W środę 7 lipca wyłączony zostanie z ruchu jednokierunkowy odcinek ul. Witolda Świadka na wysokości budynku nr 3. Ulica będzie nieprzejezdna w kierunku do ul. Seniora do ul. Popiełuszki. MPEC w Rzeszowie dodaje, że odcinek będzie zamknięty na czas wykonania przyłączy do budynku przy ul. Witolda Świadka 3.