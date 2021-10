W środę Developres Rzeszów zagra o Superpuchar. "Stare lisy" czy nowicjusze? Kibice też jadą do Lublina

Choć klub z Rzeszowa jest od kilku lat wśród czołowych zespołów w kraju i ma na koncie kilka medali, to nigdy nie udało mu się zagrać o Superpuchar. Prawo do gry w nim miał przed rokiem, ale na drodze stanął... koronawirus. „Rysice” rozchorowały się po turnieju Ligi Mistrzyń we Włoszech i w ostatniej chwili zastąpił je zespół Budowlanych Łódź.