W środę wykład otwarty na WSIIZ. Prof. Konrad Szychowski o tym „Czym sami trujemy się na co dzień?” Beata Terczyńska

Rzeszowska WSIiZ zaprasza w środę o godz. 18 na wykład otwarty online prof. Konrada Szychowskiego. Opowie on o tym, „Czym sami trujemy się na co dzień?”. Spotkanie to część projektu „Przybij piątkę nauce”.