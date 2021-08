W strefie ekonomicznej w Przemyślu powstanie asfalciarnia. Pomimo protestów mieszkańców

Inwestycja, realizowana przez prywatną firmę, uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wojewoda podkarpacka uchyliła wcześniejszą decyzję prezydenta Przemyśla, który odmówił wydania pozwolenia na tę budowę.

Zakład będzie mógł wytwarzać do 160 ton masy mineralno - asfaltowej na godzinę. W skali roku będzie to 60 tys. ton. Obok instalacji powstanie budynek biurowo - socjalny oraz parking z myjnią dla samochodów ciężarowych i autobusów. Zgodnie z decyzją RDOŚ asfalciarnia będzie mogła wytwarzać masę tylko w godzinach 6 do 22. Firma będzie musiała założyć odpowiednią aparaturę, w zakresie odpylenia instalacji.