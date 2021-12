W szpitalu zmarła 18-latka, która została poważnie ranna w wypadku w Rozbórzu. Skoda w której jechała wypadła z drogi [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w piątek 10 grudnia przed północą w miejscowości Rozbórz koło Przeworska.

- Kierujący skodą, 20-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w skarpę. Autem podróżowały cztery osoby, kierowca i trzy pasażerki - powiedziała asp. szt. Justyna Urban, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

W zdarzeniu ranne zostały trzy osoby, które trafiły do szpitala. Były w tym gronie dwie siostry. Dwie pasażerki, 18 i 19-latka po udzielonej pomocy medycznej wróciły do domów. Trzecia z pasażerek, 18-letnia mieszkanka powiatu przeworskiego doznała poważnego urazu głowy. Była reanimowana na miejscu wypadku. Nieprzytomna została przewieziona do szpitala.