W Tarnobrzegu pijany rowerzysta został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych

- Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 21. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu do kontroli drogowej rowerzystę. 63-letni mężczyzna okazał się pijany. Badanie urządzeniem wykazało 2,28 promila alkoholu w jego organizmie