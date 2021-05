W tych 30 gminach w województwie podkarpackim przybędzie najwięcej mieszkańców [PROGNOZA]

Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 r. Polaków będzie o 4 mln mniej. Równie niepokojące jest to, że z roku na rok będziemy się stawali coraz starszym społeczeństwem. Zostały również opracowane prognozy demograficzne dla gmin, ale obejmują one krótszy odcinek czasu, do 2030 roku. Te przewidywania nie uwzględniają pandemii koronawirusa, która może jeszcze pogłębić niekorzystne tendencje.

Chociaż prognozy demograficzne od wielu lat mówiły o systematycznie spadającej liczbie mieszkańców w naszym kraju, to jednak ubiegły rok, w którym znacznie wzrosła liczba zgonów, ponownie ożywił temat. Pandemia koronawirusa może wzmocnić zauważalne od lat procesy migracyjne wewnątrz kraju, czyli ucieczkę z miast, zwłaszcza dużych i wyprowadzkę do gmin podmiejskich.

Z opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny prognoz demograficznych wynika, że w województwie podkarpackim do 2030 roku najszybciej mieszkańców będą tracić duże miasta. W Stalowej Woli spadek ma wynieść ponad 12 proc., w Jarosławiu ponad 10 proc. Ponad 8 proc. w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu, Sanoku i Leżajsku.

Wyjątkiem jest stolica województwa podkarpackiego. Do 2030 r. liczba ludności Rzeszowa ma wzrosnąć o 2 proc. Co ciekawe, wśród zielonych "plam" wzrostu demograficznego w naszym regionie znajdują się m.in. okolice Przemyśla i Krosna, a więc gminy podmiejskie. Charakterystyczne jest to szczególnie w przypadku Przemyśla. Choć to miasto do 2030 roku straci prawie 9 proc. mieszkańców, to jednak jest otoczone gminami, w których liczba ludności się zwiększy.