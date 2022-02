W tych gminach na Podkarpaciu złożono najmniej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za jej brak grozi grzywna [RANKING]

- Trwa składanie oświadczeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do tej pory wpłynęło ponad 1,5 miliona deklaracji - poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Za niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie można zostać ukaranym grzywną.

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata. W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.