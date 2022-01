W tych miastach i gminach Podkarpacia liczba ludności wzrosła najbardziej w ciągu 16 lat [RANKING]

To pierwszy tego typu ranking "Wspólnoty" i dość nietypowy, bo zwykle pismo zajmuje się zestawieniami gospodarczymi i finansowymi. Jak wyjaśniają autorzy raportu, prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytety Warszawskiego i Julita Łukomska, również z UW, postanowili przyjrzeć się depopulacji (zmniejszeniu liczby ludności) i starzeniu się społeczeństwa, gdyż są to zjawiska bardzo ważne dla przyszłego funkcjonowania jednostek samorządowych i ich obciążeń finansowych.

W badanym okresie liczba ludności Polski zmieniła się w niewielkim stopniu, wzrosła o niecałe 90 tys. Okres od 2004 do 2020 nie był jednorodny. Do 2009 r. liczba Polaków spadała. Przez trzy lata, od 2009 do 2011 rosła, aby w kolejnych latach systematycznie maleć. W województwie podkarpackim od 2004 do 2020 r. spadła w niewielkim stopniu, o kilkaset osób.