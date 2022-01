W tym roku piecyki gazowe znikną z kolejnych 44 budynków w Rzeszowie. To oznacza większą ochronę przed czadem

Co roku ciepła woda użytkowa podgrzewana systemowo, zostaje dostarczana do kolejnych mieszkań na terenie Rzeszowa. W latach 2013 – 2021 za sprawą MPEC Rzeszów udało się dzięki temu zlikwidować niebezpieczne piecyki gazowe w 330 budynkach. W samym 2021 r. mowa o 19 obiektach.

- W Rzeszowie pozostało tylko 40 budynków w zarządzie MZBM oraz 4 w zasobach Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których funkcjonują piecyki gazowe. Wszystkie te budynki planujemy przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej już w 2022 r. To duże, lecz niezwykle ważne przedsięwzięcie – przekonuje Lesław Bącal, prezes MPEC Rzeszów.

Działania spółki wspiera Miasto Rzeszów, które dzięki proekologicznym rozwiązaniom oraz decyzjom prezydenta Konrada Fijołka, stawia na walkę ze smogiem i ograniczenie emisji tlenku węgla.

Dlaczego warto zainwestować w miejskie ciepło likwidując piecyki gazowe? Plusów jest kilka. Pierwszy to bezpieczeństwo. Dzięki ciepłu systemowemu źródło ciepła znajduje się poza mieszkaniem, a to pozwala wyeliminować zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, które może pojawić się przy użytkowaniu piecyka gazowego. W tym przypadku kłopotem są same zdezelowane piecyki, ale także niedrożne przewody wentylacyjne. Tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny, nieco lżejszy od powietrza, a przy tym silnie trujący. Niestety nie można go wyczuć.