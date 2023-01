W tym roku zostanie uruchomione stałe połączenie kolejowe z Sanoka do Ustrzyk Dolnych

O potrzebie przywrócenia połączeń na linii 108 prowadzącej do Ustrzyk Dolnych i dalej do granicy z Ukrainą, mówiono od dawna. Prace nabrały tempa, kiedy postanowiono, że będą nią przewożeni uchodźcy z Ukrainy. Wykonano doraźny remont. Niestety pierwszy skład z uchodźcami wykoleił się w okolicach Ustjanowej koło Ustrzyk Dolnych. Potrzebny był gruntowny remont. Prowadzono go etapami. Pozwoliło to na uruchomienie połączeń wakacyjnych.

Pierwsze prace na linii 108 w kierunku granicy rozpoczęto w 2021 roku na odcinku Zagórz-Uherce. Wymieniono m.in. ponad 10 tys. podkładów. Prace pozwoliły na realizację przewozów do Uherzec Mineralnych.

Natomiast do połowy 2022 roku na linii wykonano prace, niezbędne do bezpiecznego przejazdu pociągów pasażerskich do Ustrzyk Dolnych. Kolejne prowadzono we wrześniu br. Wszystko to obecnie pozwala na uruchomienie stałych połączeń prowadzących do stolicy Bieszczad.

Prace na odcinku z Sanoka do Ustrzyk Dolnych prowadzono etapami od 2021 roku. Wojtek Zatwarnicki