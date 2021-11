W Warszawie deweloperzy dorzucą się do budowy dróg. Możliwe, że w Rzeszowie też. Lepsza komunikacja, ale możliwe, że droższe mieszkania Marcin Piecyk

Zdjęcie ilustracyjne Krzysztof Kapica

Władze Warszawy wydały zarządzenie, które mówi o dodatkowych opłatach dla deweloperów. Chodzi o to, żeby inwestor "dołożył się" do rozbudowy dróg w mieście. Im więcej mieszkań, tym ruch samochodowy się zwiększa, więc deweloper zabezpieczając pieniądze na rozbudowę dróg, mógłby pomóc w paraliżu komunikacyjnym. Czy w Rzeszowie miałoby to sens? Według niektórych jak najbardziej, inni zwracają uwagę, że wiązałoby się to ze wzrostem i tak drogich już mieszkań. Co o tym sądzi ratusz?