W weekend ruszają regularnie kursy wąskotorówki z Przeworska. Będzie kursować do zalewu w Łopuszce Małej

Wąskotorówka z Przeworska, a oficjalnie Przeworska Kolejka Wąskotorowa "Pogórzanin", to jedna z większych atrakcji turystycznych w regionie. Linia ma już 117 lat i poza niewielkimi przerwami kursuje nieprzerwanie do dzisiaj. Budowano ją z myślą o transporcie buraków cukrowych do cukrowni w Przeworsku, wybudowanej przez księcia Andrzeja Lubomirskiego. Najpierw przez kilkadziesiąt lat służyła do przewozu różnych towarów oraz ludzi, od kilkunastu lat służy do przewozu turystów, w zasadzie tylko w sezonie letnim.