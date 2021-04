W Wisłoku jest pełno śmieci. Plastikowe i szklane butelki, papiery, opakowania po aerozolach, puszki, styropian [ZDJĘCIA]

Zapytaliśmy w ratuszu, kto powinien to posprzątać, czyj to teren. A jeśli nie miejski, to czy p.o. prezydenta Rzeszowa będzie interweniował, by oczyścić zalew. Zwłaszcza, że okolica Wisłoka to ulubiony teren spacerowy mieszkańców, a widok tych odpadów w wodzie nie nastraja miło, a wręcz przeciwnie.

- Teren wodny nie podlega miastu, lecz Wodom Polskim - tłumaczy Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie. - Do miasta należą tereny przy rzece, a tam jest porządek

.

Podkreśla, że mimo to miasto nie jesteśmy obojętne na ten stan rzeczy na zalewie. Dlatego też Marek Bajdak, pełniący obowiązki prezydenta miasta, poprosi Wody Polskie, ażeby uporządkowały to miejsce, aby nadal było atrakcyjne dla wszystkich spacerujących w okolicy.