W Wołkowyi nad brzegiem Jeziora Solińskiego unosi się smród

– Wypoczywałam ze znajomymi w Wołkowyi, jednak po godzinie musieliśmy zmienić miejscówkę, bo nie dało się tam wysiedzieć. Wiał wiatr i przez cały czas wyczuwalny był mocny smród z miejscowej oczyszczalni ścieków. To żadna przyjemność odpoczywać w takich warunkach

– mówi Katarzyna z Rzeszowa.

Katarzyna uważa, że powodem nieprzyjemnego zapachu jest przyłączenie do oczyszczalni w Wołkowyi zbyt wielu domów.

- Są pogłoski, że oczyszczalnia funkcjonuje jedynie do godziny 15. Co się więc dzieje ze ściekami? - pyta.

– To totalna bzdura – przekonuje Andrzej Rafalski, prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Polańczyku. – Gdyby oczyszczalnia pracowała tylko do godziny 15, to ludziom pozatykałoby w domach przyłącza a woda zalałaby im mieszkania. Unoszący się przykry zapach jest spowodowany przestarzałym system otwartym, który sprawia, że przy wysokiej temperaturze powietrza odchody są wyczuwalne w okolicy.