W Zagrodzie Magija w Orelcu młodzi muzycy doskonalą swój kunszt [WIDEO] Marcin Żminkowski

Bieszczadzkie Warsztaty Muzyczne już siódmy rok z rzędu odbywają się w Zagrodzie Magija w Orelcu. W to niepowtarzalne miejsce od lat przybywają artyści, muzycy, plastycy czy filmowcy. Bo to właśnie tutaj realizowane były zdjęcia do serialu „Wataha”. – To jest świetne miejsce które sprzyja pracy twórczej – mówi rzeszowski muzyk i dziennikarz muzyczny Bartek „Eskaubei” Skubisz.