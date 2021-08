W Zmiennicy 16-latek na motocyklu zderzył się z renault. Karetka zabrała go do szpitala

Do wypadku doszło wczoraj przed godz. 18, w miejscowości Zmiennica. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 16-letni mieszkaniec tej miejscowości, kierujący motocyklem, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu renault i doprowadził do zderzenia.

Kobieta kierująca samochodem, przewoziła dwoje pasażerów. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 16-latek kierujący motocyklem i karetką pogotowia przewieziono go do szpitala. Na szczęście jego obrażenia okazały się niegroźne.

Policjanci ustalili, że 16-latek nie posiada uprawnień do kierowania tego typu pojazdami, a motocykl był zarejestrowany i ubezpieczony, jednak w chwili zdarzenia nie miał tablicy rejestracyjnej. Policjanci ustalą również to, w jaki sposób motocykl znalazł się w posiadaniu 16-latka. Materiały w tej sprawie zostaną przekazane do sądu rodzinnego.