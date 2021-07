Walka ze smogiem na Podkarpaciu. Wymień starego kopciucha na ekologiczny kocioł gazowy

6 lipca br. została uruchomiona ścieżka bankowa dla osób nieposiadających środków do przeprowadzenia operacji wymiany pieców. Jednocześnie można składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na częściową spłatę z dotacji WFOŚiGW kredytu bankowego do 37 tys. zł.