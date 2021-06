Warszawa ma "Kopernika", Rzeszów - "Łukasiewicza" a Łańcut "Potockiego". Zobacz, jak zmieniły się Oranżeria i Ujeżdżalnia w Muzeum-Zamku

Będą prezentacje interaktywne, mappingi dające iluzję przeniesienia w czasie, urządzenia holograficzne, podłoga interaktywna wyświetlająca palmetę z różnymi wzorami z ogrodowych roślin. Odwiedzający poznają terminy związane ze sztuką, obejrzą 3 główne style ogrodowe: renesansowy, barokowy, romantyczny. Jest scenograficzna kopia teatru, a także instalacja przedstawiająca wirtualny lot balonem Jana Potockiego, pierwszego polskiego aeronauty.

- Nie latał on co prawda nad Łańcutem. Pierwszy lot odbył z Blanchardem nad Polami Mokotowskimi. Nie trwał on długo, bo śpieszył się na posiedzenie Sejmu. Ta nasza atrapa ma być takim humorystycznym rozważaniem, co by było, gdy hrabia latał nad Łańcutem, co by widział. Stąd w gondoli, na podłodze umieściliśmy duży monitor, na którym wyświetlany będzie film animowany pokazujący domniemany wygląd parku na pocz. XIX w. - dodaje dyrektor.