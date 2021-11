Wataha Cellfast Wilków Krosno ma czterech nowych zawodników. Plan transferowy został wykonany. Akcent był położony na juniorów

Nowi zawodnicy Cellfast Wilków Krosno to: Krzysztof Sadurski pozyskany na zasadzie transferu definitywnego z Fogo Unii Leszno; Franciszek Karczewski wypożyczony na sezon 2022 z Włókniarza Częstochowa, Rafał Karczmarz – transfer definitywny ze Stali Gorzów i Ukrainiec Marko Lewiszyn.

Sadurski, który w minionym sezonie jeździł w ekstraligowej Unii Leszno i 2-ligowym Kolejarzu Rawicz, podpisał z Wilkami 3-letni kontrakt, czyli do zakończenia wieku juniora. Karczewski, uważany za talent pokroju Wiktora Przyjemskiego, został wypożyczony z Włókniarza na sezon 2022; zawodnik ten w lutym przyszłego roku skończy dopiero 16 lat. Rafał Karczmarz związał się z Wilkami roczna umową. Marko Lewiszym, który w trakcie tegorocznego sezonu dołączył do krośnieńskiego klubu, ale nie wystąpił w żadnym meczu, parafował z wicemistrzem 1 ligi nową 3-letnią umowę. Karczmarz i Lewiszyn będą mogli startować w formacji U-23 i U24 wilczej watahy.

Formację seniorską będą tworzyć starzy znajomi Tobiasz Musielak, Andrzej Lebiediew, Mateusz Szczepaniak i Vaclav Milik.

- Będziemy się starali popsuć szyki Falubazowi Zielona Góra i Ambramczyk Polonii Bydgoszcz, które za cel postawiły sobie awans do PGE Ekstraligi – uśmiechał się prezes Grzegorz Leśniak.