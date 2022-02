Wątpliwości wokół śmierci 44-latka z Dukli. Biegli wydali różne opinie w tej sprawie. W trakcie procesu w sądzie doszło do ich konfrontacji

Wydarzenia, którymi zajmuje się sąd, rozegrały się w grudniu 2020 roku w bloku w centrum Dukli. Policjanci przyjechali na miejsce po telefonie od Tomasza B. Mężczyzna powiedział, że mieszkający z nim starszy brat nie żyje. Ciało 44-latka leżało na podłodze, w narożniku między futryną drzwi a ścianą.

W mieszkaniu policja zastała Tomasza B. (brata zmarłego) i ich sąsiada Waldemara F. Byli pijani. Prokuratura Rejonowa w Krośnie, po przeprowadzeniu śledztwa, doszła do wniosku, że obaj mężczyźni mają związek ze śmiercią 44-latka.

Waldemara F. prokuratura oskarżyła o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Sławomira B. Miał pchnąć go w klatkę piersiową z siłą, która spowodowała, że uderzył głową o ścianę lub futrynę drzwi i osunął się na podłogę. Nie był w stanie sam się podnieść, pozostał w pozycji z brodą przyciśniętą do klatki piersiowej, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci wskutek uduszenia.