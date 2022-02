Ważne dla bezrobotnych. Są środki na założenie działalności gospodarczej

Nabór trwa od 3 lutego do odwołania

- O pomoc mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Rzeszowie. Nie ma wymogu, jak długo te osoby mogą pozostawać w ewidencji PUP. Urząd posiada środki zarówno dla osób młodych do 30. roku życia, jak i dla osób po 30. roku życia – mówi Iwona Pruchnicka z PUP w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane dotacjami powinny zgłosić się osobiście do PUP przy ul. Batalionów Chłopskich po podstawowe informacje, następnie powinny złożyć wniosek o udzielenie dotacji osobiście lub elektronicznie. Żeby złożyć wnioski tą drugą drogą, należy mieć co najmniej profil zaufany, dotyczy to też dwóch poręczycieli.