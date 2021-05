Weekendowe mecze klasy OAB Rzeszów [WYNIKI, RELACJE, ZDJĘCIA]

Na neutralnym terenie w Łukawcu Grunwald Budziwój podejmował lidera. Nominalni gospodarze w krótkim odstępie czasu zdobyli dwie bramki i do przerwy przeważali 2:0. Po zmianie stron w natarciu był Wisłok, Michał Durek strzelił gola kontaktowego, ale Grunwald nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa, potwierdzając wysokie aspiracje.

Litości nad Raniżovią nie miały rezerwy Sokoła. W kolbuszowskim zespole zagrało kilku zawodników z pierwszej drużyny. Swoich kibiców rozczarowało Zacisze Trześń. Do przerwy wygrywało z Sokołem Pień, a ostatecznie goście wywieźli trzy punkty i zdobyli, w sumie, 7 bramek! Na wiosnę, nie idzie Błękitnym Siedlanka.

Efektowne zwycięstwo w Wysokiej Głogowskiej odniosła Mrowla, która nadal ma szanse dogonić prowadzącą dwójkę. To jednak trudne zadanie, bo Noverra i Jasionka punktów raczej nie gubią. Ciekawie było w meczu Staroniwy z Dąbrową. Goście prowadzili już 3:1, ale potem stracili zawodnika i miejscowi złapali rytm.

Hermanowa – Dobrzechów 7:0 (1:0) Leś, Gwazdacz trzy, Majda, Skoczylas, Kuśnierz;

Grunwald II Rzeszów – Kozłówek 9:5 (5:1) Malak, Romanowski, Jajko, Ryba dwie, Kiliański dwie, Wiater dwie - Gajda 35, A. Kuta 78, 82, 87, 90;

Połomia – Lutoryż 3:2 (1:2) Dudek 30, Rykała 70, samobójcza 90+2 – Wardzała, Woźniak;

Godowa – Pstrągówka 1:0 (0:0) Klimek 89.

Pauzowało Grodzisko.

Klasa B 3 Rzeszów

Do niespodzianki doszło w Zalesiu. Las ograł wyżej notowane HALO 3:1. Goście z Hyżnego przyjechali do odległego Zalesia z opóźnieniem i problemami kadrowymi (mecz rozpoczęli w dziesiątkę). Po kilkunastu minutach doszło do liczebnego wyrównania składów, ale HALO i tak kończyło mecz w osłabieniu, po tym jak drugą zółtą kartkę otrzymał Szymon Oczoś.

WYNIKI:

Zalesie – HALO Hyżne 3:1 Babka, D. Woś, Dudek – Oczoś;