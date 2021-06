Werynia nie zapomina o swoich bohaterach. Postał mural, ku pamięci mjr. Józefa Batorego

Popiersie mjr. Batorego jest jednym z sześciu, jakie składają się na rzeszowski Pomnik Żołnierzy Wyklętych, odsłonięty w 2013 r. Jego imię nosi szkoła podstawowa w Weryni.

Życiorys godny bohatera: żołnierz kampanii wrześniowej, pod niemiecką okupacją nie złożył broni, walczył w konspiracyjnym ZWZ-AK. Nie złożył broni również po tzw. wyzwoleniu, jakie przyszło do nas ze Wschodu. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wstąpił do powołanej w miejsca AK organizacji Wolność i Niezawisłość, a od jesieni 1945 r. do końca 1947 r. był stałym łącznikiem WiN-u z prymasem Augustem Hlondem. Stale w konspiracji posługiwał się dokumentami tożsamości na nazwiska Józef Borzęcki i Jan Dul. Agenci Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dopadli go w w Warszawie grudniu 1947 r. Komunistyczny wymiar sprawiedliwości skazał go na karę śmierci. Zginął 1 marca 1951 roku, zamordowany strzałem w tył głowy w mokotowskim więzieniu.