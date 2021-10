Wiadukt pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Hoffmanowej w Rzeszowie. Są pieniądze na projekt, w ratuszu trwają rozmowy z właścicielami terenów

O wiadukcie w rejonie Hoffmanowej i Wyspiańskiego media w Rzeszowie informowały już ok. 10 lat temu. W 2012 roku powstała nawet dla tego terenu uchwała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a za budową byli zarówno radni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Dlaczego przez tyle lat nic w tym temacie nie ruszyło?

- Opóźnienie wynika między innymi z tego, że przedłużały się negocjacje. Aby inwestycja mogła być zrealizowana, miasto musi mieć do dyspozycji część terenów należących do wojska oraz część terenów należących do firmy BSH. Obecnie prowadzimy rozmowy odnośnie możliwości wykorzystania tych działek do realizacji inwestycji. Chcemy rozpocząć projektowanie i w międzyczasie porozumieć się z firmami - tłumaczy Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.