Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej za kierownicą pierwszego w Polsce autobusu napędzanego wodorem [ZDJĘCIA]

Za kierownicą pojazdu usiadła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Przejechałam….20 cm. Zapewniam, że miałam do tego prawo. Posiadam prawo jazdy kategorii D. Ten autobus to przełomowa chwila dla gospodarki, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. Autobusy takie jak ten powinny stanowić naszą przyszłość. Przyszłość rozwoju miasta i dążenia do neutralności klimatycznej. Mam nadzieję, że dzięki takim pojazdom uda się podbić rynki międzynarodowe – powiedziała wiceminister.

Zeroemisyjny SANCITY 12LFH to autobus niskopodłogowy o długości 12 metrów. Zaprojektowano go na bazie autobusu z napędem elektrycznym.

W autobusie zamontowany został silnik elektryczny wraz z modułem zasilania z ogniwem paliwowym. Magazyn energii stanowią baterie litowo-tytanowe oraz zbiorniki gazu H2. Pojazd wyposażony jest we wszelkie urządzenia zapewniające komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Nowy wodorowy AUTOSAN jest kolejnym autobusem w ofercie spółki zasilanym przez paliwa alternatywne.