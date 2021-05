Wicepremier Jarosław Gowin o tanich mieszkaniach w Przemyślu. W tym mieście przybędzie ich aż 200 [ZDJĘCIA]

To kolejna wizyta J. Gowina w mieście nad Sanem związana z budową tanich mieszkań dla Polek i Polaków.

- Dzisiaj brak mieszkań jest jednym z podstawowych problemów społecznych. Blisko połowa ludzi w wieku 25-34 lata ciągle zamieszkuje z rodzicami, co nie wypływa korzystnie na rozwój ich rodzin, na skalę dzietności. Wiemy też, że ceny mieszkań szybują mimo tego, że w 2020 roku oddano rekordową od ponad 40 lat liczbę 221 tys. mieszkań, mimo tego, że w marcu rozpoczęto budowę rekordowo dużo mieszkań, ciągle tych mieszkań brakuje. Brakuje mieszkań o nowym standardzie, ale umiarkowanym czynszu

- Powodzenie programu "Mieszkanie dla Rozwoju" wynika z dwóch rzeczy. Pierwszą jest duże dofinansowanie ze strony budżetu państwa nawet do 60 proc. Drugim warunkiem jest fakt, że partnerem w realizacji tego programu są dla instytucji rządowych samorządy. Polska rozwija się najlepiej tam, gdzie są mądrzy samorządowcy, ludzie tacy jak Wojciech Bakun i tam, gdzie administracja rządowa w skuteczny sposób współpracuje z samorządami

- podkreślił Gowin.

200 tanich mieszkań w Przemyślu

Przemyśl przystąpił niedawno do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "Południe". To spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założona przez kilka samorządów z regionu oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Oprócz Przemyśla do spółki przystąpiła Medyka, Mielec, Sanok i Ustrzyki Dolne.

Celem tej spółki będzie budowa bloków z mieszkaniami na wynajem, z docelowym dojściem do własności. Na działkach na Bakończycach w Przemyślu ma powstać ok. 200 mieszkań. Program adresowany jest do rodzin, które stać na płacenie umiarkowanego czynszu, ale nie stać na kredyt.