Wichury dają się w znaki na Podkarpaciu. Połamane konary i powalone drzewa. Rośnie liczba interwencji strażaków

- Nasze interwencje polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i powalonych drzewa na ulice, chodniki i posesje - mówi bryg. Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Najwięcej interwencji było w powiatach: krośnieńskim, sanockim, ropczycko-sędziszowskim oraz rzeszowskim.

- Na szczęście nikt nie został ranny - dodaje Marcin Betleja i apeluje: - Zalecamy ostrożność. Pamiętajmy, aby pozamykać w domach drzwi i okna, a z balkonów i tarasów pousuwajmy wszystkie przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogą komuś zrobić krzywdę. Unikajmy wchodzenia na zadrzewione tereny. Nie wchodźmy do parków i lasów. Nie parkujmy samochodów pod drzewami ani w pobliżu wielkopowierzchniowych reklam.

Aktualizacja 12:55

77 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy do usuwania skutków silnie wiejącego wiatru w naszym regionie. Wichura na Podkarpaciu uszkadzała dachy i połamane są drzewa. To statystyki od 7 rano do godz. 12:55. - Najwięcej zdarzeń mieliśmy w powiecie jarosławskim i przemyskim - - informuje Grzegorz Pelc ze Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. - Uszkodzony został dach w szkole w Przemyślu i w budynku gospodarczym w Jarosławiu.