Widowisko "Noc Świętojańska" w plenerach Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu koło Przeworska [ZDJĘCIA]

Noc świętojańska obchodzona jest w wigilię imienin Jana, czyli z 23 na 24 czerwca. Jest to najkrótsza noc w ciągu roku. Ludzie od XIII wieku gromadzili się na wzgórzach i polanach leśnych, by tam rozpalać wielkie ogniska, które zwano sobótkami. Określenie to po raz pierwszy użyte zostało w XIII wieku. Wtedy to na świętej górze Ślęży znany i praktykowany był zwyczaj rozpalania w celach obrzędowych ogni (sobótek).